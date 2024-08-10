روسيا تطالب الكيان الصهيوني بالتوقف عن استهداف المنشآت المدنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها علقت الخارجية الروسية على قصف المدرسة في غزة، وطالبت الكيان الصهيوني بالتوقف عن استهداف المنشآت المدنية.

وقالت الخارجية الروسية، إن هذه المآسي تقوض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار وتبادل المعتقلين.

/انتهى/