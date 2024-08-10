رسالة آية الله اعرافي إلى السيد حسن نصرالله/ نقف إلى جانبكم بكل ما أوتينا من قوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله علي رضا اعرافي عضو مجلس صيانة الدستور، في رسالة إلى السيد حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله في لبنان: إن الحوزات العلمية والعلماء والمرجعيات العليا تكرم نضالات مجاهدي جبهة المقاومة ونحن نقف إلى جانبكم بكل قوة.

وقال اعرافي ان استشهاد المجاهدين وقادة المقاومة وتضامن الجنود من مختلف جبهات المقاومة من فلسطين ولبنان والعراق واليمن وإيران يدل على تقدم جبهة المقاومة ضد العدو وسنشهد قريباً، بنعمة الله، التحقيق الكامل لوعود الله وانتصار الحق الكامل على الباطل والإرث التاريخي للصالحين.

وتابع القول ان الكيان الصهيوني الغاشم وداعميه المجرمين لا يلتزمون بأي من المعايير الأخلاقية للعلاقات الإنسانية والدينية والقانونية والدولية، ولا سبيل سوى حل هذه المشكلة الإنسانية وازالة هذا الورم السرطاني بالمقاومة، فإن الانتصارات المتتالية لجبهة المقاومة ضد جرائم إسرائيل وإبادتها وقتلها وفسادها، تدل على حقيقة هذا الكيان المجرم.

إن مثل هذه الاغتيالات الجبانة لجنرالات وقادة المقاومة تظهر مدى اليأس والفشل المخزي للكيان في الجبهات السياسية والعسكرية والأمنية، والدماء الطاهرة للشهداء الغاليين مثل الحاج قاسم سليماني وإسماعيل هنية وفؤاد شكر.

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