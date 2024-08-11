حرس الثورة: الكيان الصهيوني سيتلقى الرد على اغتيال الشهيد هنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال علي محمد نائيني، اليوم، في حفل إحياء ذكرى يوم الصحفي الذي أقيم في محافظة قم: "إن اغتيال الشهيد هنية كان نموذجاً للحرب المعرفية والسياسية، التي تمت بهدف خلق الفتنة وتقليل مستوى الردع لدى جبهة المقاومة الإسلامية".

وأشار المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية الى أن اغتيال الشهيد إسماعيل هنية في طهران كان انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدا: "ان النظام الصهيوني سيتلقى الرد على هذا الغباء في وقت معين".

وتابع ان النظام الصهيوني فشل في هدفه من اغتيال الشهيد هنية، بعد ان واجه ادانات دولية خاصة من الدول الاسلامية، مضيفا أن النظام المحتل فشل أيضا في إضعاف معنويات جبهة المقاومة الذي كان من ابراز أهداف هذا الاغتيال.

وأكد أن الخوف من الرد الإيراني قداستولى على كافة الأراضي المحتلة، وقال: "العدو يظن أنه قادر على تعويض الهزيمة الميدانية بالاغتيال، فيما تعرض وجود وهوية إسرائيل الغاصبة للانهيار أكثر من أي وقت مضى بعد اغتيال الشهيد هنية".

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