بعد تفوقها العسكري والعلمي...مكانة إيران الاستثنائية في الألعاب الرياضية الأولمبية بين دول المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها استطاعت القافلة الرياضية الأولمبية الإيرانية أن تحتل المركز 21 عالمياً بحصولها على 12 ميدالية (3 ذهبية و6 فضية و3 برونزية) في أولمبياد باريس 2024.

وفاز بميداليات إيران الذهبية محمد هادي ساروي (المصارعة)، سعيد إسماعيلي (المصارعة)، أرين سليمي (التايكوندو)، وفاز بالميداليات الفضية كل من ناهيد كياني (التايكوندو)، مهران برخورداري (التايكوندو)، علي رضا محمدي (المصارعة)، حسن يزداني. (المصارعة الحرة)، وأمير حسين زارع (المصارعة الحرة)، ورحمن عموزاد (المصارعة الحرة)، وحصل على الميداليات البرونزية كل من مبينا نعمت زاده (التايكوندو)، وأمين ميرزازاده (المصارعة الرومانية)، وأمير علي آذربيرا (المصارعة الحرة).

وبعد إيران قدمت جمهورية أذربيجان أداء جيدا وبحصولها على 7 ميداليات منها 2 ذهبيات و2 فضية و3 برونزية احتلت المركز 30 في الأولمبياد.

واحتلت البحرين، التي جاءت كعادتها إلى الأولمبياد برياضيين مستأجرين، المركز 33 في جدول الميداليات بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية وواحدة برونزية.

وفاز رياضيون من كينيا وروسيا بميداليتين ذهبيتين للبحرين، وحصل رياضي نيجيري على الميداليته الفضية، وحصل رياضي أرمني على الميداليته البرونزية.

واحتلت باكستان المركز 62 في الأولمبياد بميدالية ذهبية واحدة فقط. ولم يكن لتركيا نصيب من الميداليات الذهبية وأنهت مشوارها بثلاث ميداليات فضية وخمس برونزية فقط واحتلت المركز 64.

وحصلت الهند التي يبلغ عدد سكانها نحو مليار ونصف المليار نسمة على فضية واحدة و5 برونزيات فقط من أولمبياد باريس واحتلت المركز 71. وبعد الهند احتل الأردن المركز 74 عالميا بالميدالية الفضية.

واحتلت طاجيكستان، جارتنا الناطقة بالفارسية والتي حصلت على 3 ميداليات برونزية، المركز 79 في جدول الميداليات الأولمبية. لكن رغم الاستثمار الضخم في الرياضة ومنح الجنسية للرياضيين من دول أخرى، لم تحصل قطر سوى على ميدالية برونزية واحدة من باريس واحتلت المركز الأخير (84) في ترتيب الميداليات.

والنقطة المثيرة للاهتمام هي أنه من إجمالي أكثر من 200 دولة مشاركة في أولمبياد باريس، تمكنت 91 دولة فقط من الفوز بميداليات في هذه الألعاب، ورياضيون من أكثر من 110 دولة، مثل السعودية، والإمارات، وعمان، ولبنان والكويت لم يحصلوا على ميدالية وعادت قوافلهم الرياضية إلى وطنهم دون برونزية واحدة.

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