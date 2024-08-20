إيران تعرف مصيرها في بطولة آسيا للشباب لكرة اليد 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حضر مراسم القرعة المدير الفني للاتحاد الآسيوي لكرة اليد جاسم محمد الذياب (الكويت)، ورئيس الاتحاد الأردني لكرة اليد الأستاذ الدكتور تيسير منسي، والمدير الفني المساعد للاتحاد عبد الله جاسم الذياب، وممثلو الفرق المشاركة.

تم تقسيم الفرق الثلاثة عشر إلى أربع مجموعات.

مارست الدولة المضيفة الأردن حقها في اختيار مجموعتها، واختارت المجموعة الثانية.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: جمهورية كوريا، البحرين، العراق

المجموعة الثانية: الأردن، اليابان، الهند

المجموعة الثالثة: السعودية، قطر، الإمارات

المجموعة الرابعة: إيران، الكويت، تايبيه الصينية، الصين

من المقرر أن تقام بطولة آسيا العاشرة للشباب لكرة اليد في الفترة من 3 إلى 14 سبتمبر 2024، في قاعة الأميرة سمية في عمان.

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