وزير الرياضة يهنئ بصعود ايران 6 مراكز في ترتيب الميداليات باولمبياد باريس

واستطاعت البعثة الايرانية من الفوز بـ 3 ميداليات ذهبية و 6 فضية و 3 برونزية، وإجمالا 12 ميدالية، لتقفز 6 مراكز وتحتل المركز الـ 21 في الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وبعد الانتهاء من منافسات البعثة الايرانية في أولمبياد باريس اصدر وزير الرياضة والشباب بيانا هنا فيه البعثة الرياضية الايرانية.

وقال هاشمي في بيانه ان الحصول على المركز الـ 21 جاء بينما استطاعت بلادنا القفز 6 مراكز مقارنة باولمبياد طوكيو.

واثنى على الرياضيات الايرانيات اللواتي شاركن في اولمبياد باريس وقال انهن ليس اصبحن مثالا لشجاعة وقوة المراة الايرانية المسلمة في الساحات الأولمبية الكبيرة فحسب بل بتن اليوم حاملات رايات الحشود العظيمة من الفتيات اللواتي حققن معنى "نحن نستطيع". ان مبينا نعمت زادة وناهيد كياني، اضئن الشعلة لرياضة السيدات الايرانيات.

وشكر وزير الرياضة الرياضيين الذين فازوا بميداليات ذهبية وهم محمد هادي ساروي وسعيد اسماعيلي وارين سليمي.

كما اعرب عن شكره لرؤساء الاتحادات الرياضية والمدراء العامين للرياضية والشباب في محافظات البلاد والمدربين واعضاء الكادر الفني والمدراء التنفيذيين للبعثة الاولمبية الايرانية.