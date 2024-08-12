انطلاق مؤتمر “نداء الأقصى الدولي” في كربلاء المقدسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يُعقد المؤتمر برعاية الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة، وبتنظيم من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين، تحت شعار “من معركة الطف إلى طوفان الأقصى.. انتصار الإرادة على الطغيان”.

وافتُتحت فعاليات المؤتمر بزيارة الوفود المشاركة إلى عتبة الإمام الحسين (عليه السلام)، أعقبها لقاء مع المتولي الشرعي للعتبة، سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي، الذي أكد أهمية انعقاد هذا المؤتمر سنويًا، لما يمثله من دعم عالمي للقضية الفلسطينية، لاسيما في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة هذا العام.

وفي 27 أغسطس/ آب 2023، انطلقت أعمال مؤتمر “نداء الأقصى الدولي”، بنسخته الثانية في كربلاء المقدسة ايضا، بمشاركة 65 دولة، والذي عُقد تحت شعار “فلسطين والإمام الحسين.. الأبعاد العالمية للشخصية الرسالية والقضية الإنسانية”.