غزة... أبو عبيدة يعلن مقتل أسير والاحتلال يغتال عضوا بالقسام بالضفة الغربية

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 312، بعد يوم من إعلان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أن مجندين لحراسة الأسرى لدى المقاومة قتلا أسيرا وأصابا أسيرتين بجراح خطيرة، وحمل حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية رد الفعل.

وتزامن ذلك مع معارك ضارية في خان يونس ورفح بين المقاومة وجيش الاحتلال، واعترفت إسرائيل بمقتل رقيب وإصابة اثنين برصاص قناص.

كما سقط 42 شهيدا في قصف إسرائيلي لعدة مناطق قي القطاع، 30 منهم في خان يونس ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وفي الضفة الغربية اندلعت اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في مخيم عسكر بمدينة نابلس، كما نعت كتائب القسام الشهيد طارق داود الذي اغتالته الوحدات الخاصة الإسرائيلية قرب قلقيلية واحتجزت جثمانه.

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