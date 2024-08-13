حزب الله يستهدف تجمعات الاحتلال وتجهيزاته التجسسية في "ميتات" و"مسكاف عام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، استهداف مجاهديها التجهيزات ‏التجسسية في موقع "مسكاف عام" بالأسلحة المناسبة، مؤكّدةً إصابتها إصابةً مباشرة.

كما استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة تجمعاً لجنود الاحتلال الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" ‏بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏

في غضون ذلك، أفادت المصادر المطلعة في الجنوب بخرق جوي من لبنان في اتجاه إصبع الجليل، وسماع أصوات انفجار صواريخ اعتراضية فوق المستوطنات.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع صوت انفجار ضخم في الجليل، مؤكّدةً أنّ صفّارات الإنذار "لا تتوقف في عدد كبير من مستوطنات الشمال، منها كريات شمونة ومرغليوت والمنارة، وذلك خشية تسلل طائرة من دون طيار".

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