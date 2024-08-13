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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١:١٥ م

فرق الروبوتات الطلابية الإيرانية تتألق في المسابقات العالمية 2024

فرق الروبوتات الطلابية الإيرانية تتألق في المسابقات العالمية 2024

تفوقت فرق الروبوتات الطلابية الإيرانية تحت 12 عامًا وتحت 17 عامًا في بطولة مسابقات الروبوتات العالمية 2024، والمعروفة أيضًا باسم RobotChallenge، في العاصمة الصينية بكين.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه تنافس فريق الروبوتات الإيراني تحت 17 عامًا، والذي يتألف من 48 مراهقًا من جميع أنحاء البلاد، في خمس بطولات مختلفة من المسابقة.

شاركت إيران في خمس فئات بما في ذلك الرجبي والسومو والتقرير الفني ولعب كرة الصالات والابتكار.

وفي فئة التقرير الفني، حصل فريق الروبوتات الإيراني تحت 17 عامًا على المركز الثاني، بينما احتلت الصين ورومانيا المركزين الأول والثالث على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، تفوق فريق الروبوتات الإيراني تحت 12 عامًا في دوري الابتكار، وحصل على الميداليات الفضية والبرونزية، بينما احتلت الصين المركز الأول.

أقيمت بطولة العالم للروبوت 2024 في العاصمة الصينية في الفترة من 9 إلى 11 أغسطس، وشارك فيها أكثر من 5000 متسابق من 31 دولة.

/انتهى/

رمز الخبر 1947445

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