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١٤‏/٠٧‏/٢٠٢٤، ١١:١٧ ص

إيران من بين أفضل 10 دول في العالم في الأولمبياد الدولي للعلوم

إيران من بين أفضل 10 دول في العالم في الأولمبياد الدولي للعلوم

أعلن رئيس نادي الطلاب الشباب الايراني، رضا حسيني ان ايران تقع ضمن بين أفضل 10 دول في العالم في مجال الأولمبياد الدولي للعلوم.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال سيد رضا حسيني في تصريحات صحفي له: "إن تحديد ومعرفة النخب من المهام الأساسية لنادي الطلاب الشباب الايراني".

وأضاف: "في بداية العام الحالي قام النادي بإنشاء قسم العدالة التربوية للتعرف على الطلاب النخبة ويتم حالياً اختيار القوة التدريسية المناسبة لهذا القسم".

وأوضح رئيس نادي الطلاب الشباب أن إيران من بين أفضل 10 دول في العالم في منافسات الأولمبياد الدولي للعلوم، مضيفا: "نظرا لما تتمتع بها ايران من القدرات العليمة في مجال الاولمبياد، من المتوقع أن تقيم قريباً دورات لجميع طلاب الدول المحيطة الذين يرغبون في قضاء دوراتهم التدريبية في مجال الأولمبياد في إيران، وهذه نقطة تحول لتقديم قدرات بلادنا إلى نخب الدول الأخرى".

/انتهى/

رمز الخبر 1946488

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