إيران تهزم تركمانستان في بطولة آسيا الوسطى لكرة القدم تحت 17 عامًا 2024

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان منتخب إيران الوطني لكرة القدم تحت 17 عامًا هزم تركمانستان 6-1 في المباراة الافتتاحية للحدث الرياضي في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وسجل سلمان غفاري ثلاثة أهداف لايران، بينما سجل كل من أبو الفضل كاظمي وأمين مهرعليان وعرفان خداداديان هدفًا واحدًا.

من المقرر أن تلعب إيران ضد أوزبكستان في مباراتها الثانية يوم الأربعاء في المجموعة الثانية.

يقود عباس تشامنيان الفريق الإيراني في البطولة.

تقام بطولة آسيا الوسطى تحت 17 سنة 2024 في دوشنبه، عاصمة طاجيكستان، من 17 إلى 24 أغسطس.

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