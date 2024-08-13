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١٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٥٦ م

ايران: ليس لدينا نية للمشاركة في المحادثات غير المباشرة لوقف اطلاق النار في غزة

ايران: ليس لدينا نية للمشاركة في المحادثات غير المباشرة لوقف اطلاق النار في غزة

اكدت ممثلية إيران لدى الأمم المتحدة انه لا توجد لدى طهران نية للمشاركة في المحادثات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة قال في ردا على سؤال حول حضور مندوب من إيران لبحث وقف إطلاق النار في غزة، مع الولايات المتحدة: ايران لم تكن حاضرة في محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين حماس والكيان الصهيوني بوساطة مصرية قطرية امريكية، وليس لديها نية للمشاركة فيها.

رمز الخبر 1947464

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