الفياض يؤكد جاهزية الحشد الشعبي لتأمين الزيارة الأربعينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أكد جاهزية الحشد الشعبي لتأمين زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، خلال زيارته لمحافظة كربلاء المقدسة".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الاعلام الأمني العراي، ان القطعات الأمنية تمثلت بجنس واحد بمعنى أن كل محور وطوق أمني للرد السريع والحشد الشعبي أو الشرطة الاتحادية والجيش العراقي ولجميع القوات الأمنية أمنت وحدة القيادة والسيطرة، وكذلك أمنت وحدة القطاعات لكي لا يكون هناك تقاطع في الأوامر، كما عززت بجهد استخباري كبير جداً وطائرات للقوة الجوية وطيران الجيش الاستطلاعي.

فيما أعلنت، العتبة الحسينية المقدسة، بوقت سابق، استعدادها لاستقبال الزائرين من جميع أنحاء العالم وتوفير كافة مستلزمات الزائرين على مدار 24 ساعة.

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