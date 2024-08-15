استشهاد مستشار للقوات الجوية الفضائية لحرس الثورة في سوريا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اصدر اللواء سلامي اليوم الخميس رسالة بمناسبة استشهاد أحد القوات الجوية الفضائية لحرس الثورة الذي كان قد اصيب قبل ايام في سوريا.

وجاء في نص رسالة القائد العام لحرس الثورة:

«مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ».

مرة أخرى سقيت شجرة الثورة الإسلامية المستحكمة بدماء أحد قواتها الذين يدافعون عن المراقد المقدسة...استشهد المقاتل الفخور العقيد أحمد رضا أفشاري وهو من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة لإسلامية في سوريا متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي.

كان قد اصيب هذا المناصر للامام الحسين عليه السلام قبل ايام بجروح وتم نقله إلى إيران لتلقي العلاج الطبي عقب الهجوم الجوي الذي شنته قوات التحالف الدولي ضد سوريا.

اهنئ وأعزي استشهاد هذا الشهيد الشريف، واسئل الله له برفع درجاته وان يسكنه فسيح جنانه مع شهداء كربلاء، ولعائلته الكريمة، الصحة والامان والصمود في مواصلة طريق الشهادة.

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