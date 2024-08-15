فيلسوف أمريكي: الإمام الحسين مصدر إلهام للباحثين عن العدالة وبزيارة الاربعين يمكن محاربة اسلاموفوبيا

وكالة مهر للأنباء: في كل عام، يشارك الملايين من الشيعة وأتباع الديانات الأخرى حول العالم في مراسم خاصة لزيارة الأربعين الحسيني، والتي تُعرف بأنها واحدة من أكبر التجمعات العامة في العالم.

عادة، قبل حوالي 20 يومًا من الأربعين، يسير الزوار مئات الكيلومترات من المدن المحيطة بالعراق وإيران إلى كربلاء، حيث يكرمون ذكرى شهداء كربلاء.

بمناسبة ذكرى الأربعين وعزاء الامام الحسين (ع) وأصحابه الشهداء، يشهد مرقد الامام الحسين (ع) حضور ملايين الزوار من مختلف دول العالم. وعلى طول الطريق، يقيم متطوعون من العراق ودول أخرى المواكب لتوفير الغذاء والماء والمأوى للزوار، ويبقي أهالي القرى الواقعة على طول الطريق أبوابهم مفتوحة لأي شخص يحتاج إلى مكان للتوقف.

وفي هذا الصدد أجرى مراسل وكالة مهر مقابلة مع البروفيسور "تشارلز تاليافيرو" أستاذ الفلسفة المتقاعد بكلية سانت أولاف بأمريكا وعضو المعهد الملكي للفلسفة. وهو مؤلف عالمي بارز قام بتأليف أو تحرير عشرين كتابًا في مجال الفلسفة الدينية. وهو أيضًا رئيس تحرير مجلة Open Theology منذ عام 2013.

وفيما يلي نص الحوار الكامل معه:

يشارك في هذا الحدث ملايين الأشخاص من مختلف الديانات، بما في ذلك المسيحيون، الذي يقام بشكل رئيسي من قبل الشيعة. ما هي الميزة الخاصة لهذه المراسم التي تجذب الملايين من الناس حتى من الديانات الأخرى؟

تبرز تضحيات الإمام الحسين أمام الملايين كمثال على الشجاعة البطولية التي تلهم الناس من مختلف الأديان. لقد استلهم الأبطال العظماء في الحرب ضد الظلم، مثل المسيحي نيلسون مانديلا والهندوسي المهاتما غاندي، شجاعته المذهلة في معركة كربلاء.

ألا تظنون أن إنسان اليوم في العالم الحديث، الذي سئم كثرة الأسماء، يحتاج إلى ثورة روحية وإلهية لتلبية احتياجاته الروحية؟ هل يمكن أن تسهل مراسم الأربعين مثل هذه الثورة؟

في رأيي، سكان العالم أكثر تديناً بكثير مما يتصوره المعلقون العلمانيون. قامت مؤسسة PEW مؤخرًا بدراسة 230 دولة ووجدت أن 80% من السكان لديهم انتماء ديني. نادراً ما يشكل الإلحاد العلماني أكثر من 20% من السكان في أي بلد باستثناء الصين وكوريا الجنوبية وفيتنام. إذا قمت بتوسيع البحث إلى ما هو أبعد من المؤسسات الدينية وسألت الناس عما إذا كانوا يصلون، فستحصل على مقياس أعلى بكثير لروحانية الثقافة. أمنيتي الخاصة هي أن نموذج حسين عليه السلام سيجعل المزيد من الناس يبحثون عن الحياة الدينية والروحية.

من الناحية السياسية، ما مدى فعالية هذه المراسم في خلق التعاون والوحدة بين شعوب المنطقة والعالم لمحاربة الظواهر القبيحة مثل داعش؟

كلما كثر عقد هذا الحدث العظيم، كلما أمكن هزيمة الإسلاموفوبيا. يبلغ عدد سكان المسلمين والمسيحيين حول العالم حوالي 4 مليار نسمة. هناك حوالي 1 مليار هندوسي. يحظى الإمام الحسين بإعجاب العديد من المسلمين والمسيحيين والهندوس. ومن بين هؤلاء، يلتزم الكثير من الناس بمحاربة الظلم في العالم.

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