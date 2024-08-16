باقري كني يناقش مع وزير خارجية قطر اخر التطورات في غزة وجهود الوساطة لتحقيق وقف اطلاق النار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخارجية القطرية، مساء الخميس، أن وزير خارجية البلاد اتصل بالقائم بأعمال وزير الخارجية الايراني علي باقري كني، وبحث معه الوضع في غزة وجهود الوساطة.

وذكر بيان وزارة الخارجية القطرية: أن الجانبين بحثا خلال هذا الاتصال العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما بحثا آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة و الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن آخر التطورات المتعلقة بجهود الوساطة وتشاورا من أجل إنهاء الحرب على غزة وكذلك التوترات المستمرة في الشرق الأوسط والتأكيد على أهمية السلام وخفض التوتر في المنطقة.

واستضافت مدينة الدوحة، عاصمة قطر، اجتماعا رباعيا ضم الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر وقطر، الخميس، بهدف مواصلة المحادثات للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وأعلنت حماس أنها لم ترسل ممثلا إلى هذا الاجتماع وأن جدول أعمال هذه الحركة هو مراجعة خطة بايدن.

/انتهى/