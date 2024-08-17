باقري كني: أمريكا بتزويد الصهاينة بالسلاح تعتبر شريكة لهم وليست وسيطا محايدا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب علي باقري كني على صفحته في الفضاء الإلكتروني: ردا على الاتصال الهاتفي لوزير خارجية قطر للمرة الثانية، تم تبادل الآراء حول تطورات اليوم الثاني من المفاوضات لوقف الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

وتابع: في إشارة إلى سير ونتائج مفاوضات يوم امس في الدوحة، أوضح محمد بن عبدالرحمن آل ثاني آخر القضايا والعقبات على طريق التوصل إلى اتفاق يوقف جرائم كيان الاحتلال في غزة.

وأضاف باقري: وبالإشارة إلى عدوان الصهاينة وطبيعتهم الإجرامية في غزة، فقد حذرت من خداع وخيانة الأمانة التي تمارسها العصابة الإجرامية الحاكمة في تل أبيب وأهم داعميها الولايات المتحدة على طاولة المفاوضات.

وأشار دبلوماسي بلادنا الكبير إلى أن أمريكا شريكة في تزويد الصهاينة بالسلاح الحربي وليست وسيطا محايدا، لذلك أكدت على استخدام كافة الإمكانات لإجبار المعتدين الصهاينة على وقف القتل والجرائم في غزة.

/انتهى/