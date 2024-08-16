كوريا الشمالية تفتح أبوابها أمام السياح مجددا

وأفادت وكالة مهر للأنباء،انه نشرت شركة "كيه تي جي تورز"، ومقرها الصين، بيانا مفاده "أن السياح سيتمكنون من الذهاب إلى سامجيون (منطقة جبل بايكتو) هذا الشتاء".

حيث قالت: "التواريخ الدقيقة سيتم تأكيدها. حتى الآن هناك تأكيد رسمي على فتح سامجيون فقط أمام السياح، ولكننا نعتقد أن بيونغ يانغ وأماكن أخرى ستفتح أيضا".

وتعد مدينة سامجيون الواقعة بالقرب من منطقة جبلية حدودية مع الصين المدخل إلى جبل بايكتو حيث ولد الزعيم الراحل كيم جونغ إيل كما تقول الروايات الرسمية.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها أوائل عام 2020 للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حتى أن مواطنيها منعوا من الدخول حتى النصف الثاني من عام 2023، حيث تم استئناف الرحلات الجوية الدولية، ما أتاح للعالقين في الخارج العودة إلى ديارهم.

المصدر: نيويورك بوست

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