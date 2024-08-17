حسب اخر الاحصائيات... 6 آلاف زائر غير إيراني يصلون الى حدود بازركان لحضور مراسم الأربعين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، إن عدد الزوار غير الإيرانيين الذين دخلوا البلاد من حدود بازركان للمشاركة في مراسم الأربعين الحسينية، وصل إلى 6 آلاف شخص، في ارتفاع قياسي مقارنة بالسنوات السابقة.

وبحسب آخر الإحصائيات التي قدمتها سلطات الحدود في البلاد حتى يوم امس، دخل إجمالي 2401 زائراً من 3 دول، تركيا وأذربيجان وجورجيا، إلى البلاد عبر حدود بازركان.

ومن بين هؤلاء، دخل 988 شخصًا من تركيا، و1017 شخصًا من أذربيجان، و396 شخصًا من جورجيا إلى إيران عبر حدود بازركان.

ويُظهر هذا النمو غير المسبوق في عدد الزوار القادمين أن معبر بازركان، باعتباره أحد أهم المعابر الحدودية في إيران، يلعب دورًا رئيسيًا في قبول وترحيب الزوار من الدول المجاورة.

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