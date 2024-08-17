وزارة الصحة: لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة بجدري القرود في إيران

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر الدكتور بابك عشرتي أن جدري القرود مرض جلدي أعراضه حمى وألم في الجسم في البداية ثم ظهور بقع حمراء على الجسم، وقال: "البقع الحمراء التي يسببها جدري القرود تظهر اولا على الوجه ثم على الرقبة والجسم واليدين، وتتحول هذه الآفات إلى بثور مثل جدري الماء".

وأضاف: "حجم الآفات الجلدية لجدري القرود أكبر من بثور جدري الماء، كما أن الغدد الليمفاوية في الرقبة تنتفخ قليلا. إن طريقة انتقال مرض جدري القرود تكون في الغالب عن طريق ملامسة الجلد، وإذا لامست إفرازات البثور الجلد، ينتقل هذا المرض".

وأوضح نائب مدير مركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، أنه لا يوجد علاج محدد لمرض جدري القرود في الوقت الحالي وسيتعافى المريض بنفسه، وقال: "الأشخاص الذين لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو مرض كامن قد يعانون بشكل حاد من جدري القرود".

وذكر عضو هيئة التدريس في جامعة إيران للعلوم الطبية أن أفضل طريقة للوقاية من جدري القرود هي الفصل والحفاظ على مسافة بين المرضى والأشخاص الأصحاء وقال: "من المهم جدًا فصل المرضى، خاصة عند ظهور آفات جلدية على الجسم، لأن احتمالية انتقال المرض هي الأعلى في هذا الوقت".

وأشار إلى انتشار مرض جدري القرود من الدول الأفريقية وعدم تحديد مرضى جدري القرود في البلاد مؤكدا: "في الموجة السابقة لهذا المرض والتي كانت قبل عامين كانت هناك أيضا حالة اصابة بجدري القرود في إيران بين الذين قدموا من الخارج ولكن الموجة الجديدة من هذا المرض موجودة بشكل رئيسي في البلدان الأفريقية، ولكن تم الإبلاغ عن ثلاث حالات لهذا المرض أيضًا في باكستان".

أعلن نائب المدير الفني لمركز إدارة الأمراض الانتقالية بوزارة الصحة عن زيادة الرعاية الصحية في بلادنا عقب الإبلاغ عن حالات جدري القرود في باكستان وقال: لقد حذرنا مراكز الرعاية الحدودية في جميع أنحاء البلاد من أن المرضى الذين يأتون من الحدود الشرقية والغربية ويمرون عبر بلادنا ليتم التعرف عليهم حسب أعراض مرض جدري القرود.

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