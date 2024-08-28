الصحة الايراينة: لم يسجل أي حالة إصابة بجدري القرود في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر الدكتور حسين فرشيدي الأخبار المتعلقة بجدري القرود في بعض مدن البلاد مجرد شائعات وقال: "حتى الآن لم يتم اكتشاف أي حالة إيجابية لهذا المرض في البلاد، وإن نظام رعاية الأمراض المعدية في البلاد يراقبه ليل نهار، وأطلب من الناس عدم الالتفات للشائعات".

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت حالة طوارئ صحية عامة بسبب انتشار مرض جدري القرود في بعض الدول الإفريقية والأوروبية، وقال: "من أجل الوقاية من هذا المرض ومكافحته، تم تكثيف إجراءات الرعاية والمكافحة عند دخول المسافرين الى البلاد".

وأكد نائب رئيس الصحة: أن التشخيص النهائي لمرض جدري القرود لا يمكن تحقيقه إلا بعد التأكد مختبريا، كما أن نشر أي خبر أو صورة دون تأكيد مختبري يمكن أن يسبب قلقا لا داعي له في المجتمع".

واوضح: "لم يتم حتى الآن تحديد أي حالات إيجابية لمرض جدري القرود في الدولة، وفي حال ظهور أي حالات مشتبه بها سيتم إبلاغ الموقف للجمهور عبر القنوات الرسمية لوزارة الصحة".

وقال: "على الناس عدم الالتفات للشائعات وإذا رأوا أي أعراض مشبوهة فليتوجهوا إلى المراكز الصحية".

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