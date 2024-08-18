حرائق في شمال الاراضي المحتلة بفعل صواريخ حزب الله وعشرات الآلاف في الملاجئ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إعلام الاحتلال الإسرائيلي تحدث عن دخول عشرات الآلاف للملاجئ بسبب صواريخ حزب الله، مشيرا إلى أن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى طلب من الإسرائيليين، في المستوطنات غير المُخلاة وأولئك الذين بقوا في تلك التي تم إخلاؤها تقليص تحركهم والبقاء قرب الأماكن المحصَّنة والامتناع عن إقامة التجمعات بناءً على تقدير وضع أصدره "الجيش" الإسرائيلي. في غضون ذلك، دوّت صفارات الإنذار في "برعام"، في الجليل الغربي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ولفت إعلام الاحتلال الإسرائيلي إلى أنّ المستوطنين في الشمال يتساءلون عن إلى متى ستستمر الحال على هذا النحو إذ إنّ الحياة الطبيعية مشلولة في الوقت الحالي.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في لبنان استهدفت السبت، مستوطنة "إييليت هشاحر"، للمرة الأولى بصليات من ‌‏صواريخ "الكاتيوشا"، رداً على اعتداءات الاحتلال على القرى الجنوبية وخصوصاً بلدة الكفور. كما استهدف حزب الله أيضاً تموضعاً لجنود الاحتلال في موقع "المرج"، عبر محلقتين انقضاضيتين، محققاً إصابةً مباشرة، وأوقع عدداً من القتلى الجرحى.

وسبق أن أقرّ الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين اثنين في صفوفه أحدهما يعاني جروحاً خطرة في الشمال.

كما استهدفت المقاومة موقع "رويسات العلم"، في تلال كفرشوبا المحتلة وموقع "حدب يارون"، بالقذائف ‏المدفعية، محققةً إصابةً مباشرةً في كليهما ودمّرت المقاومة التجهيزات التجسسية في موقع "جل العلام"، بعد أن استهدفتها بمحلّقات ‏هجومية انقضاضية.

/انتهى/