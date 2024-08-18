692 إسرائيليا لقوا حتفهم في الحرب الدائرة في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن حسب للمعطيات المعلنة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، يرتفع بذلك عدد الضباط والجنود القتلى منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 692، بينهم 332 خلال المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر نفسه.

وزذكرت صحيفة الاحتلال الاسرائيلي "يديعوت أحرونوت" أن اجيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل الرائد احتياط مردخاي يوسف بن شوام (34 سنة) في معركة وسط غزة.

وأوضحت أن شوام، كان يعمل سائقا لشاحنة ثقيلة بذات الفيلق الذي قُتل فيه ضابط برتبة رائد كان أعلن الجيش مقتله في وقت سابق من اليوم السبت، دون أن يوضح ما إذا كانت ظروف مقتلهما مرتبطة أم لا.

كما أعلن عن مقتل الرائد (احتياط) يوتام إسحاق بيليد، ويبلغ من العمر 34 عامًا، نتيجة انفجار عبوة ناسفة في ممر نتساريم وسط غزة.

كما تشير المعطيات ذاتها إلى إصابة 4 آلاف و327 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، بينهم ألفان و214 بالمعارك البرية. حسب وكالة "الأناضول".

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