حزب الله يقوم يتصوير منزل نتنياهو بطائرة استطلاع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، عن شبهات تفيد بأن حزب الله أطلق طائرة مسيرة للاستطلاع في أجواء مدينة قيسارية الساحلية، بهدف جمع معلومات عن المنزل الخاص لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وأفاد التقرير بأن " سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت متمركزة قبالة سواحل قيسارية يوم الجمعة الماضي، وبلغت عن اشتباه بوجود طائرة مسيّرة يُزعم أنها حلّقت في المنطقة".

وأوضحت صحيفة يسرائيل هيوم ان هناك مخاوف أن يكون حزب الله صور منزل نتنياهو في قيسارية بطائرة مسيرة، مبينا انه تم إرسال طائرات مقاتلة اسرائيلية إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.

هذا وزعم الجيش الإسرائيلي الصهيوني قائلا: "الاشتباه بمسيرة في محيط مقر إقامة نتنياهو بقيساريا إنذار كاذب على الأرجح".

ومع ذلك، لم يستبعد الجيش وسلاح الجو تمامًا إمكانية أن تكون الطائرة المسيّرة قد أُطلقت بالفعل من لبنان.

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