لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الاسلامي توافق على خطط وزير الخارجية المقترح

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استعرض مجلس الشورى الإسلامي، في الجلسة العامة التي عقدت يوم الأحد (28)، اهلية السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الذي اقترحته الحكومة الرابعة عشرة.

إن الدبلوماسية الشاملة والنشيطة والفعالة ذات النهج المتوازن والوظيفي والتنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل وتعزيز الحكومات والجماعات المتحالفة مع إيران هو أحد أهم أسباب موافقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان مع الخطط التي اقترحها السيد عباس عراقجي وزير الخارجية المقترح.

وكذلك التنسيق الميداني والدبلوماسي الكامل، والدعم الشامل لمحور المقاومة، والتفاعل "الكريم والوظيفي والموجه نحو الفرص" مع أوروبا، رفع المشرف للعقوبات بمفاوضات هادفة وغير قابلة للتآكل، هو أحد محاور خطة عراقجي لإدارة جهاز السياسة الخارجية، والتي أقرتها لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان.

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