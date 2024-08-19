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١٩‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٠:٥٢ ص

اللجنة القانونية في مجلس الشورى الاسلامي توافق على اهلية وزير العدل المقترح للحكومة

اللجنة القانونية في مجلس الشورى الاسلامي توافق على اهلية وزير العدل المقترح للحكومة

وافقت اللجنة القضائية والقانونية في مجلس الشورى الإسلامي على اهلية وزير العدل المقترح.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن علي آذري المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية لمجلس الشورى الإسلامي، في اجتماع عام اليوم، أن أعضاء هذه اللجنة وافقوا على اهلية أمين حسين رحيمي وزير العدل المقترح.

/انتهى/

رمز الخبر 1947635

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