اللجنة القانونية في مجلس الشورى الاسلامي توافق على اهلية وزير العدل المقترح للحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن علي آذري المتحدث باسم اللجنة القضائية والقانونية لمجلس الشورى الإسلامي، في اجتماع عام اليوم، أن أعضاء هذه اللجنة وافقوا على اهلية أمين حسين رحيمي وزير العدل المقترح.

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