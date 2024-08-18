وزير الامن الايراني: نواجه جواسيس موساد في 28 دولة

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال حجة الاسلام خطيب لدى دفاعه عن برامجه المستقبلية للفترة المقبلة في وزارة الامن امام نواب مجلس الشورى الاسلامي اليوم الاحد: "بفضل الله تعالى وببركة الثورة الإسلامية، نقف اليوم عند نقطة تكون فيها قوة البلاد وأمنه وسلطته محط اهتمام المفكرين والسياسيين في العالم، كما أنه يعترف به الصديق والعدو".

وأضاف وزير الامن: "اليوم، وضع العدو الحرب الشاملة على جدول أعماله باستخدام كافة الأدوات، ومن خلال اتخاذ اجراءات، يستهدف اضعاف قوة ايران"، مبينا: "اليوم، لدى أجهزة استخبارات 53 دولة طاولة بشأن إيران، ويتم تنفيذ العديد من المشاريع المناهضة للأمن الايراني بمشاركة جهات فاعلة مختلفة".

وصرح حجة الاسلام خطيب: "إن مواجهة النظام الصهيوني، بما في ذلك تحديد جواسيس الموساد في 28 دولة، هو النهج المهني لوزارة الامن، فضلا عن الجهود التي يتم بذلها في اطار تحييد تأثير العقوبات والحرب الاقتصادية للأعداء ".

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