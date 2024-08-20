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٢٠‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٠٥ م

زراعة جيل جديد من بطاريات القلب لأول مرة في ایران

زراعة جيل جديد من بطاريات القلب لأول مرة في ایران

تم صباح اليوم إجراء أول عملية زرع للجيل الجديد من بطاريات القلب (اللاسلكية) في مستشفى الامام الخميني بطهران.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انها أجريت صباح اليوم أول عملية زرع جيل جديد من بطاريات القلب (اللاسلكية) في مستشفى الإمام الخميني بطهران على يد الدكتور مسعود إسلامي عضو هيئة التدريس بجامعة طهران للعلوم الطبية.

يتم إنتاج هذه البطاريات في شركتين عملاقتين في العالم فقط وبعد حوالي عامين من استخدامها في العالم، فاليوم ولأول مرة، تم زرعها لمريض في مستشفى الإمام الخميني رغم المشاكل التي سببتها العقوبات،.

زراعة جيل جديد من بطاريات القلب لأول مرة في ایران

هذا الجيل الجديد لا يعاني من مشاكل مثل العدوى أو مشاكل كانت تعاني منها بطاريات الجيل القديم عند بعض المرضى مثل مرضى غسيل الكلى.

وتبلغ تكلفة هذه البطاريات حوالي 10 آلاف يورو، ويحصل المريض في المستشفى الحكومي على هذه البطارية مجاناً.

/انتهى/

رمز الخبر 1947693

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