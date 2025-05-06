فتح الأوعية القلبية المسدودة باستخدام البالون الإيراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها نجحت شركة إيرانية قائمة على المعرفة تهدف إلى توطين التكنولوجيا وإنتاج المعدات الطبية الخاصة، في إنتاج بالون القسطرة التاجية NC.

هذا المنتج الذي يستخدم في عملية قسطرة الشرايين التاجية لفتح الشرايين المسدودة، يتم استيراده إلى البلاد سنويا بكمية 450 ألف بالونة مختلفة، 30 ألف منها من نوع NC.

تهدف هذه الشركة الصناعية والتجارية، التي تركز على إنتاج المنتجات التكنولوجية والمعدات الطبية عالية الجودة، إلى زيادة قدرتها على كسب النقد الأجنبي بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية.

وفي هذا الصدد، تم إعطاء الأولوية لإنتاج بالون القسطرة التاجية NC باعتباره منتجًا قائمًا على المعرفة. الميزة الرئيسية لهذه البالونات هي مقاومتها للتشوه عند الضغوط العالية، مما يسمح للأطباء بفتح الانسداد بدقة أكبر.

يستخدم هذا الجهاز في الحالات التي تتطلب ضغطًا عاليًا لفتح التضيق أو توسيعه بشكل أكبر بعد وضع الدعامة.

وقال مسؤولون في الشركة إنه خلال العام الماضي، تم استخدام المواد الخام المستوردة لتدريب موظفي خط الإنتاج، وإجراء اختبارات السلامة والأداء، وإجراء اختبارات على الحيوانات في المستشفيات.

إن إنتاج هذا المنتج القائم على المعرفة، بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات المحلية، يمكن أن يمنع ما يصل إلى 50% من تدفقات النقد الأجنبي لاستيراد هذا المنتج.

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