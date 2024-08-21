بالأسماء...وفاة واصابة 50 زائرا باكستانيا اثر حادث سير مروع وسط ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الايراني: "في تمام الساعة 21:54 من ليلة أمس بتوقيت ايران، حافلة تقل زوارا باكستانيين عبر طرق محافظة يزد باتجاه منفذ جذابه على الحدود مع العراق بهدف الذهاب إلى كربلاء لزيارة الاربعين، انحرفت عن مسارها وانقلبت بعد اصطدامها بالجدار".

وأسفرت هذه الحادثة عن إصابة 21 شخصا، ونقل 7 أشخاص إلى مستشفى مدينة تفت، ونقل 14 شخصا إلى مستشفى أبركوه، وتوفي 28 شخصا على الفور.

وتواجدت في مكان الحادث 9 فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر من مدن أبركوه وتفت ويزد وأشكذر مع خمس سيارات إسعاف و4سيارات انقاذ وأكثر من 30 رجل إنقاذ.

وفي هذا السياق اعلن رئيس شرطة الطرق الايرانية العميد سيد تيمور حسيني أن السبب الرئيسي لانقلاب الحافلة التي تقل زوار الأربعين الحسيني على طريق دهشير-يزد هو خلل فني في نظام الفرامل.

وقال العميد حسيني: "بحسب التحقيقات الأولية لخبراء شرطة المرور، فإن الخلل الفني في نظام الفرامل وحدة انحدار الطريق كانا السببين الرئيسيين لهذا الحادث المأساوي، وتم نقل المصابين إلى أقرب المراكز الطبية".

وأوضح: "إن خبراء شرطة المرور وصلوا إلى مكان الحادث وتجري المزيد من التحقيقات التفصيلية حول أسباب الحادث".

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