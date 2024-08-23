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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٩:٣٥ ص

قائد بحري: القوة البحرية الايرانية توفر الامن للسفن التجارية في البحار

قائد بحري: القوة البحرية الايرانية توفر الامن للسفن التجارية في البحار

اكد نائب قائد القوة البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الادميرال حمزة علي كاوياني بان اسطول القوة البحرية يساعد الدول الاخرى المعرضة لقراصنة البحر ويوفر الامن للسفن التجارية في بحار العالم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في تصريح ادلى به للصحفيين الخميس ، على هامش الحفل الختامي الثقافي والرياضي لكوادر القوة البحرية في جامعة نوشهر للعلوم البحرية شمال ايران، قال الادميرال كاوياني: إن جمهورية إيران الإسلامية وبدعم من الأسطول البحري تمتلك اكثر خطوط المواصلات سلامة في مياه العالم.

واضاف: "يساعد الأسطول البحري للجيش أيضًا الدول الأخرى المعرضة لخطر القراصنة في بحار العالم."

وقال: اليوم مشهد شمال المحيط الهندي الذي كان مكاناً لنشاطات القراصنة لصالح نظام الهيمنة والأميركيين، تمكنت القوات البحرية للجيش من توفير اجواء آمنة وسليمة للتجارة والتبادلات التجارية وحركة مرور السفن.

وتابع: ان القوات البحرية نيابة عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقوم بتأمين الاجواء البحرية لحركة السفن التي تتبادل البضائع والنفط في البحر، مما يعد من مفاخر البلاد.

/انتهى/

رمز الخبر 1947766

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