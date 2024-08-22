  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٦:٠٩ م

مهنئا بانتخاب عراقجي وزيرا للخارجية.. وزير الخارجية الباكستاني: حريصون على تعميق التعاون مع ايران

مهنئا بانتخاب عراقجي وزيرا للخارجية.. وزير الخارجية الباكستاني: حريصون على تعميق التعاون مع ايران

اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني انتخاب سيد عباس عراقجي وزيرا جديدا للخارجية دليلا على ثقة الشعب الإيراني به وقال إنه على استعداد للعمل معه بشكل وثيق بهدف تعميق العلاقات الثنائية قدر الإمكان.

وافادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني السيناتور محمد إسحاق دار في رسالة اليوم: أهنئ بصدق انتخاب السيد سيد عباس عراقجي وزيرا للخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. مشيراً إلى ان انتخاب عراقجي يعد دليلا على ثقة بلاده به لتوجيه السياسة الخارجية الإيرانية.

وأكد السيناتور محمد إسحاق: إنني حريص على العمل بشكل وثيق مع وزير الخارجية الإيراني الجديد لتعميق التعاون الثنائي بين باكستان وإيران.

وفي الختام تمنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني النجاح للسيد عباس عراقجي.

وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إنه بعد خمسة أيام من العمل و10 اجتماعات عامة لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي لمراجعة خلفيات ومؤهلات وخطط الوزراء المقترحين، تم يوم أمس تحديد 19 وزيرًا في الحكومة الرابعة عشرة من خلال تصويت كامل بالثقة من قبل البرلمان.

وفي التصويت النهائي وبأغلبية أصوات أعضاء البرلمان، تم انتخاب السيد عباس عراقجي وزيراً للخارجية في الحكومة الرابعة عشرة

رمز الخبر 1947760

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات