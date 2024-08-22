وزير الخارجية الطاجيكي يهنئ عراقجي باختياره وزيرا للخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث وزير خارجية جمهورية طاجيكستان، سراج الدين مهر الدين، برسالة إلى السيد عباس عراقجي، هنأه فيها بتعيينه وزيرا لخارجية بلادنا.

وجاء نص رسالته كما يلي:

"عزيزي السيدعباس عراقجي معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

يشرفني أن أتقدم بخالص التهنئة لمعاليكم بمناسبة تعيينكم وزيرا للخارجية في جمهورية إيران الإسلامية.

أنا متأكد من أنه من خلال الجهود المشتركة لبلدين يتحدثان نفس اللغة والثقافة، أن يتم توسيع التعاون المشترك في أبعاد مختلفة.

وفي هذا الصدد، أتمنى لفخامتكم التوفيق في أداء المهام الموكلة إليكم، ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية السلام والاستقرار والتقدم والرفاهية.