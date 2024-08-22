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٢٢‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٧:٠٥ م

السيد الحكيم للرئيس الايراني: يسعدني تشكيل حكومتكم الموقرة ونيلها ثقة أعضاء مجلس الشورى الاسلامي

السيد الحكيم للرئيس الايراني: يسعدني تشكيل حكومتكم الموقرة ونيلها ثقة أعضاء مجلس الشورى الاسلامي

هنأ السيد عمار الحكيم زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي الدكتور مسعود بزشكيان على منح مجلس الشورى الإسلامي الثقة لحكومته.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن المكتب الإعلامي لتيار الحكمة الوطني العراقي، كتب "السيد عمار الحكيم" اليوم الخميس 22اب/اغسطس في رسالة تهنئة للدكتور مسعود بزشكيان :"يسعدني إعلان تشكيل حكومتكم الموقرة والتصويت بالثقة عليها من كافة أعضاء مجلس الشورى الإسلامي.

وأشار إلى أن نهج الحكومة الإيرانية يظهر فهماً صحيحاً للمرحلة الحالية وسعياً لمنع التوتر في المنطقة.

وتابع الحكيم: ان هذه الحكومة تمثل الاجماع الوطني وتعبر عن الاستجابة المتقدمة لظروف هذه المرحلة والفهم العميق لمخاطرها والجمع بين الواقع والحكمة السياسية في التفاعل مع احتياجات هذه المرحلة وقبل كل شيء. منع التوتر المتزايد في المنطقة.

و أكد السيد الحكيم على أهمية تعاون البلدين الجارين في إطار الأولويات المشتركة، خاصة الاقتصادية والاعتماد على الأسس الثقافية والتاريخية. والروابط الجغرافية التي هي من أبرز الأسس المشتركة.

رمز الخبر 1947762

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