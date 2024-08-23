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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١١:٢١ ص

وزيرة خارجية المانيا تهنئ عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية ايران

وزيرة خارجية المانيا تهنئ عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية ايران

هنأت وزيرة الخارجية الألمانية أنالنا بربوك، في اتصال هاتفي، عباس عراقجي على انتخابه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وافادت وكالة مهر للأنباء بأن بربوك أعربت في هذا الاتصال الهاتفي عن في أن نشهد في الحكومة الإيرانية الجديدة توسيع العلاقات بين البلدين من خلال حل المشاكل وتذليل العقبات التي تواجه العلاقات.

بدوره شكر عراقجي نظيرته الألمانية على الاتصال الهاتفي والتهنئة التي قدمتها، وأشار إلى ضرورة مواصلة المشاورات السياسية بين البلدين، وقال: إن الاحترام المتبادل والتركيز على المصالح المشتركة ضروريان للحفاظ على العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات.

كما تبادل وزيرا خارجية إيران وألمانيا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الثنائية وكذلك التطورات الإقليمية والدولية وأكدا عزم البلدين على حل المشاكل الحالية من خلال الحوار ومواصلة المشاورات السياسية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947772

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