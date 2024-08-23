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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:١٠ م

رئيس الوزراء العراقي يدعو الرئيس الايراني لزيارة بغداد

رئيس الوزراء العراقي يدعو الرئيس الايراني لزيارة بغداد

دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لزيارة بغداد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي محادثة هاتفية مع نظيره العراقي فؤاد حسين يوم الخميس.

خلال المكالمة الهاتفية، هنأ حسين، عراقجي على انتخابه وزيرا للخارجية الايرانية.

أعرب الدبلوماسي العراقي الأعلى عن أمله في أن تستمر طهران وبغداد في التعاون والتفاعل الوثيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وكذلك القضايا الإقليمية والدولية المهمة.

رئيس الوزراء العراقي يدعو الرئيس الايراني لزيارة بغداد

كما قدم دعوة من محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، إلى رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان.

من جانبه، أكد عراقجي على الجهود الخاصة التي تبذلها الحكومة الإيرانية الجديدة لتوسيع وتعميق العلاقات بين البلدين المسلمين الجارتين.

رمز الخبر 1947777

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