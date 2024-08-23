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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٢:٤٨ م

خطيب جمعة طهران: مشاركة الناس في مسيرة الأربعين غير مسبوقة

خطيب جمعة طهران: مشاركة الناس في مسيرة الأربعين غير مسبوقة

قال إمام جمعة طهران المؤقت، آية الله كاظم صديقي إن مشاركة الملايين من الناس في مسيرة الأربعين غير مسبوقة في التاريخ.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله كاظم صديقي خلال حديثه في خطبة صلاة الجمعة: "لسنا نحن الذين نتوجه إلى كربلاء لزيارة الاربعين، بل الإمام الحسين هو الذي يأخذنا إلى كربلاء"، مضيفا: "حتى لو لم نذهب، فإن قلوبنا هناك".

واعتبر مشاركة الملايين من الناس في مسيرة الأربعين غير مسبوقة في التاريخ، كما شكر الشعب العراقي وقوات الأمن على استضافة زوار الأربعين وضمان سلامتهم.

وفي قسم آخر من تصريحاته، أشاد صديقي بعملية انتخاب الرئيس الجديد لإيران بعد استشهاد الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وتمنى للحكومة الإيرانية الجديدة النجاح في مهمتها لخدمة الأمة الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947778

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