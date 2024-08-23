جيش الاحتلال: إصابة 8 جنود بغزة خلال 24 ساعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جيش الاحتلال إن عدد المصابين ارتفع إلى 4357 جنديا وضابطا منهم 2232 خلال العملية البرية في قطاع غزة.



وأضاف أن 695 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب كما أصيب 645 آخرين بجروح خطيرة، موضحا أن 185 ضابطا وجنديا ما زالوا يتلقون العلاج بالمستشفيات بينهم 21 جراحهم خطيرة.



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