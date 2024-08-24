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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م

الاحتلال يقتحم مساجد بغزة ويحرق المصاحف فيها

الاحتلال يقتحم مساجد بغزة ويحرق المصاحف فيها

بثت قناة الجزيرة مقطعا مصورا لقوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مساجد في غزة وتحرق المصاحف فيها

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رمز الخبر 1947809
شیرین سماره

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