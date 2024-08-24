https://ar.mehrnews.com/news/1947809/ ٢٤/٠٨/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م رمز الخبر 1947809 الاقلیمیة غرب آسیا الاقلیمیة غرب آسیا ٢٤/٠٨/٢٠٢٤، ٤:٢٠ م الاحتلال يقتحم مساجد بغزة ويحرق المصاحف فيها بثت قناة الجزيرة مقطعا مصورا لقوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم مساجد في غزة وتحرق المصاحف فيها تحميل 12 MB رمز الخبر 1947809 شیرین سماره کپی شد محتوى ذات صلة جيش الاحتلال: إصابة 8 جنود بغزة خلال 24 ساعة العدوان الصهيوني مستمر على قطاع غزة وعدد الشهداء يرتفع الى 40 الفا و334 وفد حماس يتوجّه إلى القاهرة ليبلغ الوسطاء تمسكه بتنفيذ ورقة 2 تموز 171 شهيد صحفي في قطاع غزة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية الاحتلال يعلن اختفاء مستوطنيَن بعد دخولهما قلقيلية سمات قوات الاحتلال غزة قناة الجزيرة حرق القرآن الکریم
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