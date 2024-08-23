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٢٣‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ١٢:٢٧ م

حزب الله يستهدف قاعدة ميرون وموقع المالكية

حزب الله يستهدف قاعدة ميرون وموقع المالكية

استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏في لبنان، اليوم الجمعة، التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون وموقع المالكية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في بيان لها قالت المقاومة الإسلامية:‏ دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، استهدف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية ‏يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 التجهيزات التجسسية في مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات ‏الجوية في قاعدة ميرون بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها.‏

وفي بيان آخر قالت، دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، استهدف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 9:40 من صباح يوم الجمعة 23-8-‌‏2024 موقع المالكية بقذائف ‏المدفعية.‏

/انتهى/

رمز الخبر 1947774

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