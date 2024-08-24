الفيلمان القصيران الإيرانيان "المخادع" يتجه إلى أميركا و"مدار مغلق" إلى بريطانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الفيلم الإيراني القصير "شعبده باز"= المخادع" من اخرج "أميرحسين اجلي"، حجز مكانا في مهرجان "فلات لاند" الأميركي بنسخته الواحدة والعشرين الذي سيقام من 26 إلى 28 سبتمر/أيلول القادم.

وتمكن الفيلم الإيراني "مدار بسته = مدار مغلق" من التوجه إلى مهرجان بولتن السينمائي في بريطانيا.

وقد حصد فيلم "مدار مغلق" للكاتب "حسن نجم ابادي" والمخرج "سميرا كريمي" جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان Dieciminuti الإيطالي للافلام القصيرة بدورته التاسعة عشرة والعديد من الجوائز في مهرجانات مختلفة حول العالم من بينها استراليا/ المانيا، الصين، النروج، اميركا، وكندا.

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