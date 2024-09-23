الفيلم الإيراني"في أحضان الشجرة" يمثل ايران في اوسكار 2025

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم الإيراني "في أحضان الشجرة" (در آغوش ىرخت) للمخرج "بابك خواجه باشا" وإنتاج "محمدرضا مصباح" وسجاد نصر اللهي نسب" لأكاديمية الأوسكار 2025 بأغلبية الأصوات يمثل ايران في المهرجان.

وقد اختارت لجنة اختيار ممثل السينما الإيرانية لأكاديمية الأوسكار بعد 10 أيام من المراجعة والتدقيق للأفلام المؤهلة كل من "في أحضان الشجرة" و"ايساتيس" و"المدينة الصامتة" لأوسكار 2025.

وتروي فيلم "في احضان الشجرة" قصة عائلية حول تعايش القوميات الإيرانية الاصيلة من خلال تصوير ما يواجهه زوجان ايرانيان مع ابنائهما في الحياة بطريقة بسيطة.

ويشارك في التمثيل كل من مارال بني آدم، روح الله زماني، اهورا لطفي، رايان لطفي وغيرهم.

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