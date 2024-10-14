أول فيلم إيراني_روسي مشترك "ماسة القلب الايراني"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة مؤسسة الشهيد اويني الثقافية والفنية والفكرية، اعلنت أن لجنة الابداع في مجال انتاج الافلام عقدت اجتماع بهدف توقيع عقد لانتاج اول فيلم مشترك إيراني روسي تحت عنوان "ماسة القلب الايراني"

عقد هذا الاجتماع بحضور المنتج الإيراني سيد صابري امامي والمنتج السينمائي الروسي غئروغي جيتكوف" وقد قُرر ان المخرج الإيراني سعيد كشاورزي هو من سيُخرج فيلم "ماسة القلب الايراني".

الجدير بالذكر انه فضلا عن التمويل المشترك للفيلم أيضا كادر الفيلم سيكون من البلدين. والفيلم سيكون كوميدي عائلي بتمويل من مؤسسة الشهيد اويني الثقافية والفنية والفكرية وشركة كليوا فيلم الروسية.

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