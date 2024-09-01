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٠١‏/٠٩‏/٢٠٢٤، ١:٣٤ م

فیلم "السلحفاة والحلزون" الايراني سينافس في مهرجان بسويسرا

فیلم "السلحفاة والحلزون" الايراني سينافس في مهرجان بسويسرا

حصل فيلم "السلحفاة والحلزون" للمخرج الإيراني رضا حماسي، على حق المشاركة في مهرجان كلوسترز السينمائي الدولي في سويسرا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتنافس فيلم "السلحفاة والحلزون" للمخرج رضا حماسي ومن انتاج هوشنك نوراللهي في مهرجان كلوسترز السينمائي الدولي بسويسرا.

ملخص فيلم السلحفاة والحلزون هو كما يلي:

"بدرام" البالغ من العمر 10 سنوات يعيش مع والدته "افسانه"، وهناك العديد من المشاكل بينهما. تفكر افسانه في الزواج، لكنها تواجه معارضة بدرام وترى أن هذا هو سبب مشاكله. يلتقي "بيدرام" بشاب غريب وتنشأ بينهما صداقة سرية...

يضم طاقم الفيلم المعني ممثلين مثل علي مصفا، ليلى زارع، سام نوري، مهران نايل، البرز كروبه(بدرام)، بانتيا مهدينيا، محمد نريماني، حميد خردمندي، زهرة حجازي وعلي رستكار.

سيقام مهرجان كلوسترز السينمائي الدولي في كلوسترز كيركا بسويسرا في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.

/انتهى/

رمز الخبر 1948090

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