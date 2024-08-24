العميد رادان: 3 ملايين و600 ألف زائر غادروا المنافذ الحدودية للبلاد الى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أحمد رضا رادان خلال زيارته لمنفذ مهران الحدودي بعد ظهر اليوم: حتى الآن، خرج ثلاثة ملايين و600 ألف زائر من حدود البلاد الستة.

وبين أن أكثر من 50% من إجمالي حركة زوار الأربعين الحسينية كانت مرتبطة بحدود مهران، مذكراً بأن أكثر من مليوني و500 ألف زائر للأربعينية عادوا إلى البلاد.

وأكد العميد رادان أن أكثر من 50% من الزوار عادوا إلى البلاد عبر حدود مهران، وقال: لا يزال نحو مليون شخص آخرين في النجف وكربلاء أو في طريق العودة، ومن المتوقع أن خلال اليومين المقبلين، سيدخل البلاد ما يقرب من 500 ألف شخص إضافي عبر حدود مهران، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبال هذا العدد ونقله.

وأشار العميد رادان إلى أن كافة حدود البلاد الى العرق مهيأة حتى اللحظة الأخيرة لسفر الزوار وعودتهم إلى البلاد.

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