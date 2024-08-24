العدوان الصهيوني مستمر على قطاع غزة وعدد الشهداء يرتفع الى 40 الفا و334

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت وزارة الصحة في قطاع غزة بأن احتلال الكيان الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 69 شهيدا و212 إصابة خلال 48 ساعة الماضية.

ونتيجة لذلك، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة منذ عملية طوفان الاقصى في 7 تشرين الاول /اكتوبر 2023 الى 40 ألفا و334 شهيدا، وعدد المصابين الى 93 ألفا و356 شخصا.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر إخبارية أن 50 مواطنا فلسطينيا قد استشهدوا صباح اليوم جراء عدوان الاحتلال الصهيوني على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

هذا ويستمر كيان الاحتلال الاسرائيلي الغاشم في قصف المدارس التي أصبحت آخر ملاذ للنازحين في قطاع غزة، بحيث أعلن الدفاع المدني في غزة في بيان له يوم الثلاثاء عن ان طواقمه انتشلت 12 شهيدا بعد ان استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلية مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي مئات النازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وذكر شهود عيان أن قصف الاحتلال الإسرائيلي تسبب في انهيار أحد مباني المدرسة التي كانت تؤوي قرابة 700 نازح معظمهم أطفال ونساء.

كما كان النازحون الذين اكتظت بهم مدرسة صلاح الدين التابعة لوكالة الأونروا غربي مدينة غزة على موعد مع مجزرة جديدة يوم الاربعاء، بحيث استشهد فيها 7 أشخاص وأصيب آخرون.

وقال شهود عيان إن طائرات حربية صهيونية قصفت المدرسة، وهي العاشرة التي تؤوي نازحين ويستهدفها جيش الاحتلال منذ بداية أغسطس/آب الجاري.

ولفتت تقارير الدفاع المدني في قطاع غزة الى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتعقيبا على ذلك، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس المجازر تأكيدا على دموية حكومة تل أبيب المتطرفة وإصرارا منها على مواصلة حرب الإبادة في القطاع وتعمُّدا لاستهداف المدنيين بمراكز الإيواء والنزوح.

وخلال الأيام العشرة الأولى من أغسطس/آب الجاري، قصفت قوات الكيان الإسرائيلي 8 مدارس تؤوي نازحين؛ مما أسفر عن استشهاد أكثر من 179 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى مئات الجرحى، وفق بيانات رسمية فلسطينية.

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