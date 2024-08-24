عراقجي يؤكد على حق إيران المشروع في الرد على جريمة الصهاينة الإرهابية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي هنأ السيد عباس عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له التوفيق.

وقدم وزير الخارجية المصري تقريرا عن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها بلاده خلال الأيام الأخيرة لوقف الحرب على غزة وإرسال مساعدات إنسانية دولية، وأكد على ضرورة بذل جهود كافة الأطراف لمنع اتساع نطاق الحرب في المنطقة.

وفي هذه المحادثة، شكر عراقجي مصر أيضًا على جهودها من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. كما أكد على الحق المشروع للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرد على الجريمة الإرهابية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في طهران باستشهاد الشهيد هنية.

واتفق الطرفان على مواصلة المشاورات السياسية والمشاورات بشأن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.

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