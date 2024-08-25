عراقجي: تنمية العلاقات الودية مع جمهورية أذربيجان هي أولوية سياستنا الخارجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف هنأ السيد عباس عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتمنى له النجاح.

وأشار وزير خارجية جمهورية أذربيجان إلى رغبة بلاده في تطوير علاقات ودية مع جمهورية إيران الإسلامية على أساس حسن الجوار، وأعرب عن أمله في أن يتوسع التعاون بين طهران وباكو بشكل أكبر في العهد الجديد.

وشكر عراقجي نظيره الأذربيجاني، ووصف تطوير العلاقات الودية على أساس المنفعة المتبادلة مع جمهورية أذربيجان بأنها إحدى أولويات السياسة الخارجية لجمهورية إيران الإسلامية وأكد على ضرورة الاستفادة بشكل أكبر من الأمكانيات بين البلدين.

وكان بحث التطورات في منطقة القوقاز بالإضافة إلى بعض القضايا الدولية من المواضيع الأخرى التي تناولها الحديث بين الوزيرين.

وبينما دعا كل منهما الآخر لزيارة العاصمتين، وأكد الطرفان على ضرورة تطور العلاقات الثنائية من خلال مواصلة تبادل الوفود رفيعة المستوى ومواصلة المشاورات بين وزارتي خارجية البلدين، فضلا عن مواصلة ممثلي البلدين في المحافل الإقليمية والدولية.

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