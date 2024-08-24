أمير خان متقي يهنئ عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية جمهورية ايران الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وكالة أنباء الصوت الأفغاني (آوا)، هنأ "أمير خان متقي"، القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، في رسالة، السيد عباس عراقجي على تعيينه وزيراً لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وفي هذا الصدد جاء في الرسالة الصادرة عن أمير خان متقي: إنني على ثقة من أن العلاقات بين البلدين الجارين والشقيقين سوف تتعزز وتتوسع خلال إدارتكم الحكيمة.

وتضيف رسالة أمير خان متقي في هذا الصدد: أتمنى التوفيق في التعاون بين البلدين ونجاح الأمور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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