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٢٤‏/٠٨‏/٢٠٢٤، ٨:٢٤ م

أمير خان متقي يهنئ عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية جمهورية ايران الاسلامية

أمير خان متقي يهنئ عراقجي بتعيينه وزيرا لخارجية جمهورية ايران الاسلامية

هنأ القائم بأعمال وزير الخارجية للحكومة الأفغانية المؤقتة، السيد عباس عراقجي بمناسبة تعيينه وزيرا لخارجية جمهورية إيران الإسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نقلاً عن وكالة أنباء الصوت الأفغاني (آوا)، هنأ "أمير خان متقي"، القائم بأعمال وزير الخارجية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، في رسالة، السيد عباس عراقجي على تعيينه وزيراً لخارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية .

وفي هذا الصدد جاء في الرسالة الصادرة عن أمير خان متقي: إنني على ثقة من أن العلاقات بين البلدين الجارين والشقيقين سوف تتعزز وتتوسع خلال إدارتكم الحكيمة.

وتضيف رسالة أمير خان متقي في هذا الصدد: أتمنى التوفيق في التعاون بين البلدين ونجاح الأمور في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

/انتهى/

رمز الخبر 1947827

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